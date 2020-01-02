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Türk gençlerden son teknoloji icat

BETÜL USTA Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.1.2020
Türk gençlerden son teknoloji icat
Türkiye'nin araştırmacı gençleri pozitif bilimlerde yaptıkları çalışmalarla geleceğe ışık saçıyor. "Derin Öğrenme ile Erken Zatürre Teşhisi" projesi ile TÜBİTAK'tan birincilik ödülü kazanan Deniz Yağmur Ürey (18) ve Can Jozef Şaul (18) bir tür akciğer iltihabı olan zatürrenin erken teşhisi için algoritma geliştirdi. Proje hakkında SABAH'a bilgi veren Deniz Yağmur Ürey şunları söyledi: "Doktorlar yüzde 69 gibi bir doğruluk oranı ile bir röntgende zatürreyi teşhis edebiliyorlar. Yazdığımız bu algoritma ile bu doğruluk oranını yüzde 82.3'e çıkarttık. Böylelikle zatürrenin erken teşhisi algoritma üzerinden herhangi bir masa üstü aplikasyonu veya kamera kullanılarak yapılabilecek. Önümüzdeki dönemde projeyi daha da geliştirebileceğimizi düşünüyoruz."
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Türk gençlerden son teknoloji icat
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