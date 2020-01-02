Vali duyurdu! Antalya'dan tarihi rekor

Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, 2018 yılında 13 milyon 642 bin turist ağırladı. 2019'da ise tarihinde ilk kez 15 milyon rakamını aşan Antalya'ya, başta Antalya Havalimanı olmak üzere Gazipaşa Havalimanı, hem merkez hem ilçelerdeki deniz limanları ve çoğunluğu İstanbul üzerinden olmak üzere diğer kentlerden transferle gelen yabancı turist sayıları belli oldu. Antalya'ya 2019 yılında gelen turist sayılarını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, geçen yıl gelen turist sayısının 15 milyon 644 bin 108 olduğunu söyledi. Antalya turizminin 2020'de de büyümeye devam edeceğini belirten Vali Karaloğlu, "2019 hedefimize ulaştık. Bu başarıda emeği olan herkesi kutluyorum" dedi.