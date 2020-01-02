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için ön sipariş yağıyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, için olarak ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara yönelik açıklamada bulundu. Açıklamada, yerli otomobil ön siparişi için yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda telefon ve mesaj alındığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 2.1.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 13:41
Yerli otomobil için ön sipariş yağıyor!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.

Ön alım talepleri başladı! Yerli otomobil tek elden...

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