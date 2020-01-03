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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi sürüyor! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek bugün ne kadar, kaç TL?

Güncel piyasalarda hakim olan yükseliş havası devam ederken son dakika değişimleri de oldukça yakından takip ediliyor. Bu bağlamda, güncel ve canlı altın fiyatları, hafta sonu gelirken de en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Peki, gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları şu an ne kadar, bugün kaç TL? Haberimiz aracılığıyla, anbean ve son dakika Kapalıçarşı alış satış fiyatı detayı ile 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları hakkında canlı ve güncel rakamları öğrenebilirsiniz. İşte, 3 Ocak 2020 Cuma bugün canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 3.1.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 11:28
Altın fiyatlarında son dakika yükselişi sürüyor! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın beşinci işlem günü yaşanırken, son dakika yükselişi de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da, başta gram ve olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak ayı başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 3 Ocak 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 3 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.

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Altın fiyatlarında son dakika yükselişi sürüyor! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
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