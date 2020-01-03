Altın fiyatlarında son dakika yükselişi sürüyor! Gram, cumhuriyet, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Piyasalar için haftanın beşinci işlem günü yaşanırken, altın fiyatları son dakika yükselişi de devam ediyor. Öyle ki, bu sarı metalin günlük durumu, ülkemizde milyonlarca vatandaşın en çok araştırdığı konular arasında bulunuyor. Bu yönde, altın fiyatları sorgulamaları da ağırlıklı olarak uzun vadeli ve yatırım eksenli olarak gerçekleştiriliyor. Bu bağlamda da, başta gram ve çeyrek altın olmak üzere hafta başından bu yana bir yükseliş seyreden alış satış fiyatlarının Ocak ayı başı itibari ile nasıl bir gidişat izleyeceği merak ediliyor. Sizler için, 3 Ocak 2020 Cuma gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

CANLI ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI 3 OCAK

Haberimizin içeriğinden, 3 Ocak 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile anbean takip işleminizi yapabilirsiniz.