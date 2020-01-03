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ve kurunda son dakika hareketlilik! Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak canlı döviz kurları

2020 yılına girmemizle birlikte dolarda da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Bu sabah saatlerinden itibaren belirli bir seviyeye yükselen , akşam saatlerinde durağanlaştı. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar dolar bugün ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Küresel piyasalar, 'da devam eden gerilim nedeniyle haftanın son işlem gününe karmaşık başlarken, altın fiyatlarında yaşanan artış ile günün en çok kazandıranı altın oldu. Yaşanan siyasi gerilim neticesinde en çok kazandıran altın olurken, dolar ve euro gibi kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. Peki, dolar ne kadar oldu? Haberimizde, canlı dolar fiyatları ve döviz kurlarını bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 22:29 Güncelleme Tarihi: 3.1.2020 22:29
Dolar ve döviz kurunda son dakika hareketlilik! Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak canlı döviz kurları

fiyatları ve kurları güne hareketli başladı. ABD İran arasındaki gerilim küresel piyasaları da etkilerken yatırımcılar, son siyasi gelişmeler sonrasında temkinli hareket etmeye başladı. Türkiye'de ise küresel olayların yanı sıra enflasyon verileri ve emekli maaşı zam miktarı da bugün açıklandı. TUİK ile bu sabah açıklanan enflasyon verilerine göre 2019 enflasyon oranı rakamları 11,84 olarak açıklandı. Önemli ekonomik ve siyasi gelişmelerin ardından dolar fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Bu hareketliliğin ardından vatandaşlar da 'Dolar ne kadar oldu?' sorusunun yanıtnı araştırmaya başladı. Peki, dolar bugün ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU? 3 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Güncel dolar, euro gibi döviz kurlarına ait canlı fiyatlar haberimizde yer alıyor. İşte 3 Ocak 2019 tarihli dolar-euro fiyatları...

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Dolar ve döviz kurunda son dakika hareketlilik! Dolar ne kadar oldu? 3 Ocak canlı döviz kurları
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