Girişim ekosistemine yerli otomobil enerjisi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin yerli otomobil hayali girişim ekosistemine de katkı sağlayacak gibi görünüyor. 2022 yılında piyasaya sürülmesi beklenen TOGG, 2030 yılına kadar kademe kademe yerlilik oranını artırırken, girişim ekosisteminde yapay zekadan blok zincirine, nesnelerin internetinden paylaşım ekonomisine farklı alanlarda teknoloji girişimlerine kapısını açması bekleniyor. Her adımı uzun dönemli planla ortaya konan TOGG'un hedefleri şeffaf şekilde ortaya konuyor. Otomobil dünyası kıyasıya rekabet halindeyken, yeni nesil araçlarda siber güvenlik, şarj, pil teknolojisi, blok zinciri, yol durumu bilgisi konusunda işbirliği yapıyor. Yerli otomobil markası TOGG endüstri ile uyumlu stratejisi ile girişim ekosistemiyle işbirliği yapıyor. Bu yüzden TOGG, otomotiv endüstrisindeki teknoloji girişimleri ile yakın temas halinde olmayı planladığını yaptığı açıklamalardan ve yol haritasından görüyoruz..