Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çifte müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni yılın ilk Anadolu buluşmasında mobilyacılar ile esnaf ve çiftçilere müjde verdi. Albayrak, mobilyada KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşürdüklerini, kamu bankalarının da esnaf ve tarımsal kredi faizlerini 3 puan indirdiğini açıkladı. "Türkiye İçin Değişim Başlıyor" sloganıyla karış karış Anadolu'yu gezen, iş dünyası, esnaf ve vatandaşlarla buluşan Albayrak dün de Çanakkale ve Tekirdağ'daydı. Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Albayrak, Kayseri'de geçen hafta mobilyacıların bir talepte bulunduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: "Mobilyada KDV'yi indirme talebinde bulunulmuştu. Gelir İdaresi Başkanımız, tüm ekip, çalışmaların sonunda bir noktaya geldik. Buradan mobilyadaki KDV'yi yüzden 18'den 8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Kayseri'de mobilyacılar hem iç piyasaya hem de ihracat, üretim ve istihdamın artacağı sözünü vermişlerdi. İnşallah bu güzel adımın ekonomimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."Kamu bankalarının esnaf kredileriyle tarımsal kredi faizlerini de yıllık yüzde 12'den 9'a düşürdüğünü açıklayan Albayrak, "Bu şu demek, halihazırda tarımsal kredilerde yüzde 25 ila 100 oranında Hazine'nin faiz sübvansiyonu uygulandığından bu rakam ortalama yüzde 5'in altına düşecek. Özellikle tarımsal kredilerde yüzde 6'lık faizin de yüzde 0 ile 4.5 aralığına gerileyeceğini buradan müjdelemek istiyorum. Bu faiz düşüşüyle birlikte tarımsal üretimde maliyetleri daha da aşağı çekecek bu adımı atmış oluyoruz. 2018'de Ziraat Bankası aracılığıyla 47.3 milyar liralık Hazine faiz sübvansiyonlu olmak üzere çiftçimize 58.7 milyar liralık finansman sağlamıştık. Bu rakam, 2019 sonunda 64.5 milyara ulaştı. Bu kredi tutarının 52.3 milyarlık kısmına faiz sübvansiyonu sağladık" dedi.2019'DA Türkiye için küçülme senaryolarının çokça gündeme getirildiğini ancak bu yorumların hepsinin boşa çıkarıldığını söyleyen Albayrak, "Başta uluslararası finans kuruluşları olmak üzere hemen hemen herkesin Türkiye ile ilgili beklentileri son 3-4 aydır pozitif yönde güncellenerek değişmeye başladı. Önümüzde yeni bir yol var. Nasıl ki o senaryolar güncellenip hepsi pozitife döndüyse bu önümüzdeki yıl da özellikle tarihin en büyük spekülatif saldırılarının artık geride kaldığı, 'kontrol altına alınamaz' denilen bir enflasyonun yıl sonu hedeflerinin de tutturularak geride bırakıldığı bir yıl olarak tarihe geçecek. Ne diyorlardı? 'Faizler düşerse kur fırlar, aman faizleri düşürmeyin.' Biz de diyoruz ki, faizlerin düşmesi lazım ki, reel sektör maliyetleri düşsün. Sonuç, 1.200 baz puan, yarı yarıya faizlerin düştüğünü gördük. Tüm göstergelerde, katma değerli üretim, ihracata ve istihdama dayalı tüm bu modellerin güncellenmesiyle büyümenin çok daha iyi olacağı bir yıl bizi bekliyor" dedi.CUMHURBAŞKANI Kararı'yla yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin Katma Değer Vergisi (KDV) oranları da yeniden belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV 1'e indirildi. Toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV de 1'e düşürüldü.Bakan Albayrak, toplantı sonrasında Çanakkale çarşı esnafını ziyaret etti. Albayrak, vatandaşların sorunlarını dinleyip, çözümü için de görevlilere talimat verdi.ALBAYRAK, talepte reel sektör noktasında toparlanmanın devam ettiğini, hammadde alımları, ara malı, ekipman ağırlıklı ithalatta artış olduğunu anlattı. Ekonomik güven endeksinde ve sektörel endekslerde artışa dikkat çeken Bakan Albayrak, şöyle devam etti: "Gelecek 3 yıl için öngördüğümüz, yüzde 5 büyüme. Türkiye'nin baz büyümesi... 2020-2022 dönemi olarak açıkladığımız 3 yıllık Orta Vadeli Yeni Ekonomi Programı'nda, bu potansiyeli inşallah çok rahat gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu istikamette 2020 yılına gelmeden öncü rakamlar, önümüzdeki dönemdeki tüm bu finansal koşulların daha da iyileşmesi, finansal oynaklıkların ve belirsizliklerin azalması, enflasyondaki kazanımların devam etmesi, tüketici ve yatırımcı güvenindeki toparlanmanın etkisiyle çok rahat bir şekilde inşallah bu süreci gerçekleştireceğiz. Tüm bu ekonomideki olumlu gelişmeler, istihdama da olumlu yönde yansıyacak ve istihdamdaki gelişmeler de eylül, ekim ayında daha da pozitif bir şekilde devam ediyor. Ekonomideki gerek canlanma gerekse almakta olduğumuz tedbirlerin istihdam üzerindeki artışı, işsizliği de kademeli olarak düşürmeye başladığını ve 3 yıllık yeni ekonomi programındaki hedeflediğimiz asgari 3 puanlık iyileşmeye de yansıyacağını görüyoruz."ALBAYRAK, İVME Paketi içinde seracılık finansman paketi kapsamında, hazirandan bugüne kadar 33 bin 12 çiftçiye 2.6 milyar liralık kredi limiti tahsis edildiğini açıkladı.BAKAN Albayrak, Tekirdağ İş Dünyası Buluşması'nda da ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Albayrak, "Değişim dönemiyle ilgili yeni bir faz başlatacağız. İhracata, yüksek katma değere ve hepsinin ötesinde istihdama dayalı bir büyüme modeliyle bir değişim sürecini başlatacağız. Büyüme politikamız da kaynak kullanma politikamız da İVME üzerine inşa edilecek. Kaynakları çok daha verimli, çok daha kaliteli şekilde doğrudan tüm bu model üzerinde kurgulayarak yöneteceğiz" dedi.

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