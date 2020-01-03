2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

2020 yılında işsizlik maaşı ne kadar olacak sorusu vatandaşlar tarafından merak edilirken asgari ücretin zamlanması ile vatandaşlara maddi destek sağlayan bu ücretlerin de artması bekleniyordu. Ayrıca bu ücretten faydalanılabilmesi için kişinin iş yerinden ayrılmadan önce en az 120 gün kesintisiz prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması ve son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primlerinizin ödenmiş olması gerek ektedir. Peki, , 2020 İşsizlik maaşı ne kadar? Kimler faydalanabilir? İşsizlik maaşı hesaplama ve tüm detaylar haberimizde…

2020 İŞSİZLİK MAAŞI HESAPLAMA

Vatandaşların çalışmadığı süre içerisinde hayatlarını devam ettirebilmeleri için aldıkları bu maddi destek ile ilgili tüm detaylara haberimizin devamından ulaşabilir gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar...