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Müfettiş ve müfettiş yardımcısı 2020 maaşları ne kadar? 2020 memur zammı ile birlikte maaşlar ne kadar oldu?

Müfettiş ve yardımcısı maaşları 2020 yılında ne kadar oldu sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Enflasyon verilerinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından kamu kurumlarında hizmet vermekte olan vatandaşların ocak ayı zam oranları merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde belirlenen zam oranları vatandaşların gündeminde yerini alıyor. Peki, 2020 Müfettiş ve müfettiş yardımcısı maaşları ne kadar oldu? İşte 2020 yılında Müfettiş ve yardımcısı maaşları ve Ocak zammı…

Giriş Tarihi: 3.1.2020 14:41
Müfettiş ve müfettiş yardımcısı 2020 maaşları ne kadar? 2020 memur zammı ile birlikte maaşlar ne kadar oldu?

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet vermekte olan vatandaşların maaşlarına belirli oranlarda zam uygulanmasına yol açtı. Bu nedenle 2020 Müfettiş ve müfettiş yardımcısı maaşları araştırma konusu haline gelirken Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlendiği biliniyor. Peki, Müfettiş ve yardımcısı maaşları 2020 yılında ne kadar olacak? İşte ocak zammı ile beraber Müfettiş ve yardımcısı maaşları…

2020 MÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ YARDIMCISI MAAŞLARI NE KADAR?

2020 Ocak ayı itibariyle Müfettiş ve müfettiş yardımcısı maaşları belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca müfettişin da dahil olmak üzere memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde müfettişler, maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2020 Ocak ayı itibarıyla Müfettiş ve müfettiş yardımcılarının alacakları maaş tutarı…

Zam öncesi müfettiş maaşları: 6033 TL

Zam sonrası müfettiş maaşları: 6364 TL

2020 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM!

Aralık ayı enflasyon rakamının açıklanmasıyla, memur maaşları ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı emekli aylıklarına ocak ayında yapılacak artışlar belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.49 oranında, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artırılacak.

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

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Müfettiş ve müfettiş yardımcısı 2020 maaşları ne kadar? 2020 memur zammı ile birlikte maaşlar ne kadar oldu?
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