Ne kadar emekli maaşı alırım? 2020 Emekli maaşı hesaplama tablosu burada!

Henüz yeni emekli olmuş veya bunun için gün sayan pek çok vatandaş 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunu dönem dönem merak ediyor ve araştırıyor. Sosyal devlet anlayışı gereği ile vatandaşlara çalıştıkları süre boyunca sigorta sistemleri uygulanıyor. Türkiye'de aktif olarak sigortada sağladığı faydaları devam ettirebilmek isteyen vatandaşlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emeklilik hakkı tanınıyor. Bu noktada emekliliği gelmiş veya gün sayan pek çok vatandaş '2020 Emekli maaşı hesaplama tablosunu' araştırıyor. Türkiye'deki tüm SSK sigortası mükellefleri artık internete erişim sağlayabildikleri her noktadan güncel SSK sigortası durumu üzerinden SSK emekliliği döneminde ne kadar emekli maaşı alabileceğini SSK emekli maaşı hesaplama uygulaması üzerinden hesaplayabilme şansına sahip olabiliyor. Haberimizin içerisinde 'Ne kadar emekli maaşı alırım ve 2020 Emekli maaşı hesaplama tablosu' yer verdik…

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM? 2020 EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

Sigorta emeklileri internete erişim sağlayabildikleri her yerden e-devlet sistemindeki e-SGK ağı uygulamaları olan '4A emekli aylık bilgisi' ekranında SSK emeklisi, '4B emekli aylık bilgisi' ekranında Bağ-Kur emeklisi, '4C emekli aylık bilgisi' ekranında Emekli Sandığı emeklisi emekli maaşı sorgulama yapabiliyor. Ancak bu işlem için emeklinin e-Devlet Kapısı üzerinde öncelikli olarak güvenli işlem çerçevesinde kimlik doğrulaması gerçekleştirmesi gerekiyor.