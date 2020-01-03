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2020’ye güvenli bakıyor

Giriş Tarihi: 3.1.2020
Sanayici 2020’ye güvenli bakıyor
Sanayide çarkların dönmeye başladığının en önemli göstergelerinden biri olan imalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI), aralık ayında 2019 yılı ortalamasının üstüne çıktı. İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından yapılan açıklamada, kasımda 49.5 olan PMI'nın aralıkta da aynı düzeyde gerçekleştiği belirtildi. Üretim, üst üste ikinci ay arttı. Anket katılımcıları, yeni siparişlerdeki iyileşme belirtilerinin üretim artışını teşvik ettiğini ifade etti. IHS Markit Direktör Yardımcısı Andrew Harker, "İmalat sektörü toparlanma yolunda ilerlemeye devam etti. İmalatçılar 2020'ye daha yüksek bir güvenle bakıyorlar" dedi.
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Sanayici 2020’ye güvenli bakıyor
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