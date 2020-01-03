TOGG: Ön sipariş için bizi takip edin

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Türkiye'nin Otomobili'ne ön gösterimin ardından sipariş talebi yağdı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan açıklamada, araca gösterilen ilgi için teşekkür edilerek, ön sipariş talebinde bulunmak isteyenlere resmi açıklamaları takip etme çağrısı yapıldı. TOGG'un paylaşımında "Tanıtımının ardından, milletimizin büyük beğeni ve teveccühünü kazanan Türkiye'nin Otomobili için yurt içi ve yurtdışından çok sayıda mesaj ve telefon almaktayız. Türkiye'nin otomobilinin üretim satış ve pazarlama stratejileri titizlikle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın manevi değeri çok yüksek ön siparişi dışında araçlarla ilgili resmi ön sipariş talebinde bulunmak isteyen kişi ve kurumların TOGG tarafından yapılacak resmi açıklamaları takip etmesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.