Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte gelen zamlar binlerce memuru yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği rakamlara göre; yeni yılda memur maaşlarına da zam geldi. Hal böyle iken vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen memur zamlarından bir tanesi de vali maaşları oldu. Bu bağlamda; vali maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte vali maaşı ne kadar?

VALİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020

2020 ile birlikte vali maaşları da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce vali ve memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları da netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 olarak belirlendi. Buna göre; vali maaşları 2020 ne kadar oldu?

ESKİ VALİ MAAŞLARI: 12526

2020 YENİ VALİ MAAŞLARI: 13214

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.