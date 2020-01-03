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ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte vali maaşı ne kadar?

Yeni yılın gelmesi ile birlikte yıl sonunda açıklanan enflasyon rakamları memur maaşlarına da yapılacak olan zam ile ilgili vatandaşlara bilgi sunuyor. Devlet Memurları Kanunu’na tabi meslek gruplarından bir tanesi olan valilerin maaşları 2020 yılında araştırılan konular arasına girdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda vali maaşlarında da artış görüldü. Bu bağlamda; ne kadar oldu? İşte 2020 memur zammı ile birlikte vali maaşı ne kadar? Konuyla ilgili detaylara haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 3.1.2020 12:21
Vali maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte vali maaşı ne kadar?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte gelen zamlar binlerce memuru yakından ilgilendiriyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği rakamlara göre; yeni yılda memur maaşlarına da zam geldi. Hal böyle iken vatandaşlar konuya yönelik araştırmalarına devam ediyor. Merak edilen memur zamlarından bir tanesi de vali maaşları oldu. Bu bağlamda; vali maaşları ne kadar oldu? 2020 memur zammı ile birlikte vali maaşı ne kadar?

VALİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020

2020 ile birlikte vali maaşları da belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce vali ve memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları da netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11,84 olarak belirlendi. Buna göre; vali maaşları 2020 ne kadar oldu?

ESKİ VALİ MAAŞLARI: 12526

2020 YENİ VALİ MAAŞLARI: 13214

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.

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