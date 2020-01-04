2020 AGİ ne kadar oldu? Asgari geçim indirimi 2020 zammı sonrası AGİ hesaplama tablosu BURADA!

Pek çok vatandaşın merakla beklediği 2020 asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte vatandaşların diğer merak konusu ise asgari geçim indirimi artışı oldu. Yeni yılda maaşlarında ne kadarlık bir artış olacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 2020 asgari geçim indirimi ile ilgili olarak 2020 AGİ ne kadar oldu? sorusuyla ilgili yanıtları detaylı yanıtları yoğun şekilde araştırmaya başladı. Peki, 2020 AGİ ne kadar oldu? İşte asgari geçim indirimi 2020 zammına ilişkin tüm detaylar….

2020 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ZAMMI: 2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Asgari geçim indirimi 2020 zammına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;