Enflasyon 2019'da %11.84 ile hedefin altında

Kur saldırısının ardından 2018 yılının ekim ayında yüzde 25.24'e yükselen enflasyon, dengelenme sürecinin sonunda, 2019'da hedefin altında gerçekleşti. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aralıkta yüzde 0.74 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.84 ile yüzde 12 olan Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefin altına indi. Yıllık bazda son 3 yılın en düşük yıl sonu enflasyonu görüldü.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonda 2019'un hedeflenen yüzde 12 seviyesinin altında kapatıldığını söyledi. 2020'de enflasyonla mücadelenin ana gündem maddelerinden biri olacağının altını çizen Bakan Albayrak, "İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız" değerlendirmesinde bulundu. YEP'te 2020 enflasyon hedefi yüzde 8.5 seviyesinde bulunuyor.Yıllık enflasyonda yaşanan düşüş, hükümetin özellikle gıda fiyatlarındaki artışı önlemek için aldığı tedbirlerin etkili olduğunu gösterdi.2018'de yüzde 25.11 olan gıda enflasyonu, 2019'da yüzde 10.89'a gerilerken, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) de yüzde 33.6'dan 7.36'ya indi. Ürün bazında bakıldığında ise, 2018'de yüzde 184 ile fiyatı en fazla artan ürün olan kuru soğanın, 2019'da ise yüzde 49.65 ile en fazla fiyat düşüşü gerçekleşen ürün olduğu dikkat çekti.Geçen yıl bir yandan tanzim satışları, diğer yandan stokçulara yönelik alınan tedbirler bu ürünün fiyat düşüşünde etkili oldu.MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na da katılan Bakan Albayrak, katma değerli üretime dayalı büyüme modeli ve verilecek desteklerle 2020'nin reel sektör yılı olacağını söyledi.Sosyal medya hesabı üzerinden ihracat rakamlarını da değerlendiren Bakan Albayrak, geçen yıl ihracatın yüzde 2.04 artışla 180.5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına işaret ederek, "Emeği geçenleri kutluyorum. İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.Finans Analisti ve Ekonomist Haluk Bürümcekçi, yıllık enflasyonun ilk çeyreğin ardından gerileyeceğini belirterek, Merkez Bankası'nın 16 Ocak'ta faiz indireceğini söyledi. İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin de yüzde 9.6 olan sene sonu enflasyon tahminlerini koruduklarını kaydetti. Ata Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cemal Demirtaş, Merkez Bankası'nın 75 puanlık faiz indirimi yapabileceğini söyledi.

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