Hemşire maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak Hemşire maaşı zam oranı ne kadar?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon miktarına ilişkin açıkladığı verilerin ardından milyonlarca memur ve emeklinin maaşlarına yöneliş zam beklentisi de netleşmeye başladı. Açıklanan veriler doğrultusunda TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlendi. TÜİK'in bu verileri açıklamasının ardından milyonlarca memurun zamlı maaşları belli oldu. Buna göre en çok merak edilen maaşlardan birisi 'Hemşire maaşları maaşları ne kadar?' sorusu oldu. Peki 2020 Ocak Hemşire maaşı zam oranı ne kadar oldu? İşte detaylar!

HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2020 Ocak ayı itibarıyla bekçi maaşlar belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca bekçilik de dahil olmak üzere memur statüsünde görev yapan çalışanlar ile emeklilerin maaşları netleşti. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu oran neticesinde hemşireler, maaşlarının ne kadar olduğunu araştırıyor. İşte 2020 Ocak ayı itibarıyla hemşirelerin alacakları maaş…

Zam öncesi hemşire maaşları: 4032 Türk Lirası

2020 Ocak zammının ardından hemşire maaşları: 4253 Türk Lirası

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.