Iraklı sepeti Türkiye’de dolduruyor

Irak'ta Türkiye'den ithal edilen yumurtadan süte dondurmadan makarnaya birçok ürüne getirilen ambargonun ardından ülkede artan gıda fiyatlarıyla savaşan Iraklılar, çareyi sınırda buldu. Habur Sınır Kapısı'ndan günübirlik giriş-çıkış yapan Iraklılar, Şırnak merkez ve Silopi'den market alışverişlerini yapıp ülkelerine dönüyorlar. Söz konusu gelişme sayesinde son iki ayda Habur'dan yapılan giriş-çıkışlar ikiye katladı. Günlük ortalama 4-5 bin kişinin giriş-çıkış yaptığı sınır kapısında denetimler de arttı. Kişi başı ortalama 300 dolar harcama yapan Iraklılar, Şırnak'ın ekonomisine günlük 1.5 milyon dolar gelir bırakıyor.



FİYATLAR İKİYE KATLADI

DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, son dönemde gıda ürünlerine ulaşımda güçlük çeken Iraklıların Türkiye girişçıkışlarını artırdığını söyledi. Irak'ın yerli ürünü destekleme bahanesiyle Türk ürünlerine ambargo uyguladığını anlatan Taha, herhangi bir zemin hazırlanmadan konulan ambargoların bir şekilde delineceğine dikkat çekti. Taha, "Irak'ta gıda fiyatları ciddi oranda arttı. Ambargonun faydası yok. Ticaret Bakanlığımız sorunun çözümü için Irak Merkezi Hükümeti'yle irtibat halinde" dedi.



İRAN PROTESTOSU

Bağdat hükümetinin Türk ürünlerine ambargo uygularken İran ile olan ticareti artırdığını aktaran Taha, "Irak'ta yaşanan 1 Ekim olaylarının ardından halkta İran ürünlerine karşı ciddi bir tepki gelişti. İran menşeli ürün satan marketleri protesto ediyorlar. Hatta İran ürünü satan birkaç marketi ateşe verdiler" diye konuştu. İran menşeli gıda ürünlerine genelde talebin düşük olduğunu aktaran Taha, şöyle konuştu: "İran ürünlerinin kalitesi çok düşük. Ayrıca Irak'a ihracat yaptığımız için halkın damak tadı Türk ürünlerine alışık. Bu sorunun acilen çözümü için görüşme trafiğimizi hızlandırdık. Umarım kısa sürede çözüme kavuştururuz."