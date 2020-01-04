Kripto paraya denetim geliyor

Türkıye'de kripto para yatırımcı sayısının yaklaşık 1 milyona ulaşması üzerine harekete geçildi. Edinilen bilgilere göre, kamu otoritelerinin isteği üzerine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto varlıkları mercek altına aldı. Kurum, yakından gözetim, denetim ve düzenleme yapmaya hazırlanıyor. Blokzincir teknolojisi ve yapay zeka gibi sermaye piyasalarındaki yeniliklerin İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ana temalarından biri olacağı ancak Bitcoin ve benzeri kripto para birimlerinde yatırımcı haklarının net olmaması, onların haklarını koruyacak yasal düzenlemenin olmayışının kamu otoritesini endişelendirdiği öğrenildi. Manipülatif amaçlarla kullanılabilme ihtimali üzerine kripto varlıklara ve aracılık edenlere yönelik inceleme ve düzenleme yapılmasına karar verildiği belirtildi. Yetkililer, kripto paraların olduğu ülkeler ve pazarların otoritelerinin ani bir düzenleme yaparak, bunları yasaklaması durumunda, yatırımcıların mağdur olacağından endişeleniyor.Kripto varlıkların bilinirliği ve işlem hacmi son yıllarda çok fazla arttı. Ancak bu gelişime rağmen hâlâ Avrupa Birliği ülkelerinin de aralarında bulunduğu birçok ülkede kripto varlıklara ilişkin hukuki bir altyapı bulunmuyor. Birçok ülke kripto varlıklardaki bu yasal boşluğu ortadan kaldırmak üzere çalışmalara başladı.KRIPTO varlıkların nasıl vergilendirileceği, nasıl izlenip denetleneceği, bu varlıklarda işlem yapanların haklarının nasıl korunacağı gibi konular dünyadaki çalışmaların eksenini oluşturuyor. Kripto varlıklara ilişkin denetimleri sıkılaştıran ülkeler de var. Bunlardan biri de Çin. Çin 2017'den bu yana denetimleri arttırdı.

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