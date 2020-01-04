2020 Lojman kira bedeli hesaplama tablosu! Lojman kira bedelleri ne kadar oldu?

Resmi Gazete'de Milli Emlak Genel Tebliği ile 2020 lojman kira artış oranı ve yeni kira tutarları açıklandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan kira bedelleri ise merak edilmeye başlandı. Buna göre 15 Ocak tarihinde başlayacak olan tebliğde belirlenen kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan 0,65 TL/m² ilave kira bedeli alınır. Peki Lojman kira bedelleri ne kadar oldu? Haberimizde, 2020 Lojman kira bedeli hesaplama tablosuna erişebilirsiniz.

LOJMAN KİRA BEDELLERİ NE KADAR OLDU?

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

Elektrik ve su faturası ortak olan binalar için 2020 yılında kiraya ek ödenecek olan rakamlar ise Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,23 TL/m², Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde 1,06 TL/m², Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde 2,29 TL/m², Konutlarda kullanılan su, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde 0,57 TL/m² olarak belirlendi.

LOJMAN KİRA BEDELİ HESAPLAMA TABLOSU 2020:

100 m2 bir lojman dairesi için 2020 kira bedeli hesaplama;

Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL X 100 = 269 TL

Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL x 100 = 421TL

Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli 5,53 TL x 100 = 553 TL

Lojmanda kapıcı olması durumunda 65 lira kapıcı parası eklenecek. Yakıtın kurum tarafından karşılanması durumunda 100 metrekarelik bir daire için aylık 221 lira yakıt parası kiraya ilave edilecek.