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Merkez’den dolarizasyona karşı hamle

Giriş Tarihi: 4.1.2020
Merkez’den dolarizasyona karşı hamle
TÜRKIYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacak. Mevduat/katılım fonlarında ters dolarizasyon sürecini desteklemek amacıyla, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında komisyon uygulanmasına karar verildi. Komisyon oranları yıllık binde 25 ve onbinde 25 oranında olacak. Uygulama, 10 Ocak 2020'de başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak. Yurt içindeki mevduat/katılım fonları tutarları üzerine komisyon uygulanacak. Altın hesapları kapsam dışında.
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Merkez’den dolarizasyona karşı hamle
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