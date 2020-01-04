Vakıfbank’tan vergiye özel hizmet: VLimit

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Vakıfbank yeni ürünü VLimit'le ticaret erbabına vergi ödemesinde bir destek daha sağladı. Bankanın yeni ürünü VLimit ile tüm firmalar, vergilerini kendilerine özel limitlerinden ödüyor, borçlarını diledikleri vadede kapatıp nakit akış sorunu yaşamıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Lütfü Çelebi, "Müşteri ihtiyaç ve taleplerini yakından takip ederek geliştirdiğimiz VLimit, sektöre büyük bir yenilik getirdi. Yüksek meblağlarda vergi ödeyen, vergi dönemi ile nakit akışı arasında uyumsuzluk bulunan, nakit çıkışı yapmak istemeyen firmalara sadece vergi ödemelerinde kullanabilecekleri bir vergi limiti tanımlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz vergilerini zamanında ödeyip kredilerini de diledikleri vadede kapatabiliyor" dedi. Çelebi, bu yöntemle mükelleflerin gecikmeden dolayı cezai durumla karşılaşmadıklarını, devletin de vergi kaybına uğramadığını söyledi.