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son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ocak 2020 Pazartesi

ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere, son dönemde döviz kurları dünya piyasalarındaki güvenilirliğini yitiriyorlar. Hal böyleyken, yatırımcılar ise tercihlerini altın yönünde kullanıyorlar. Bu noktada vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla ‘Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Yine özellikle geçtiğimiz günlerde alevlenen ABD ile İran arasındaki gerginliğin devam etmesi durumunda altının yükseleceği uzmanlar tarafından ön görülüyor. Sabah.com.tr olarak biz de her zaman olduğu gibi bugün de ‘Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu’ sorusunun yanıtını hazırladık. İşte 6 Ocak 2020 Pazartesi gelişmeleri ve değişimi!

Giriş Tarihi: 6.1.2020 07:31 Güncelleme Tarihi: 6.1.2020 07:31
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ocak 2020 Pazartesi

bugün ne kadar? Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini yitirmesi ile birlikte altına olan rağbet artmış durumda bulunuyor. Hal böyleyken, pek çok vatandaş yatırımlarını bu yönde gerçekleştiriyor. Yine ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik ve İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi dünya piyasalarını doğrudan etkilerken, ekonomistlerin ve uzmanların bu konudaki tahminleri ise uzun vadede altının artacağı yönünde oldu. Sabah.com.tr olarak biz de '6 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını hazırladık. İşte Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, diğer tüm detaylara ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz…

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ocak 2020 Pazartesi
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