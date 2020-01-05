Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Ocak 2020 Pazartesi

Altın fiyatları bugün ne kadar? Son dönemde dünya piyasalarında döviz kurlarının güvenilirliğini yitirmesi ile birlikte altına olan rağbet artmış durumda bulunuyor. Hal böyleyken, pek çok vatandaş yatırımlarını bu yönde gerçekleştiriyor. Yine ABD ile İran arasında yaşanan gerginlik ve İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi dünya piyasalarını doğrudan etkilerken, ekonomistlerin ve uzmanların bu konudaki tahminleri ise uzun vadede altının artacağı yönünde oldu. Sabah.com.tr olarak biz de '6 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını hazırladık. İşte Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

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