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sonuçları yayınlandı! EGM ile sorgulama burada!

sonuçları açıklandı. Bekçi alımı için başvurularını gerçekleştirip yazılı sınava giren adayların, devamındaki süreçte tabi tutuldukları sözlü mülakatların sonuçları belli oldu. Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan sözlü mülakat sonuçlarının açıklanması ile birlikte ’nin ilgili sorgulama sayfasında yoğunluk oluştu. Adaylar, sözlü mülakatlarda başarılı olup olamadığını öğrenmek ve devamındaki süreçte yapmaları gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bekçilik sınav sonuçlarına yönelik yapılan araştırmaları yanıtlamak adına hazırladığımız içeriğimizden aynı zamanda, EGM PA ile sorgulama işlemi nasıl yapılır konusunda bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 5.1.2020 12:35 Güncelleme Tarihi: 5.1.2020 12:36
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları yayınlandı! EGM Polis Akademisi ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama burada!

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları, 4 Ocak 2020 tarihi itibarıyla açıklandı. Uzun süredir sonuçların açıklanmasını bekleyen binlerce Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayı için heyecanlı bekleyiş, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sona erdi. Yazılı sınavda başarılı olup ardından fiziki değerlendirilme sürecine tabi tutulan adaylar arasından başarılı olanların katılım gösterdiği sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisinin ilgili sonuç sorgulama sayfasında yoğunluk oluştu. Mülakat sonuçlarına yönelik geri sayım dün itibarıyla sona ererken mülakatlarda başarılı olan adaylar için yeni bir süreç başlamış oldu.

BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Binlerce Çarşı ve Mahalle bekçiliği adaylarının merakla beklediği bekçilik mülakat sonuçları açıklandı. Haberimizin içeriğinden bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir, konu ile ilgili gerekli bilgileri edinebilirsiniz.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları yayınlandı! EGM Polis Akademisi ile bekçilik sözlü mülakat sonuçları sorgulama burada!
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