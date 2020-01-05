İstanbul turizmine İBB darbesi

15milyon turistle rekora koşan İstanbul'da zengin turist İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) engeline takıldı. İstanbul'da en iyi otellerde konaklayan ve en lüks restoranlarda yemek yiyen zengin turist, iyi bir araca binmek istediğinde İBB engeliyle karşı karşıya kalıyor. 9+1 olarak nitelenen ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan D2 belgesi alan araçlar, İBB tarafından verilmeyen belge nedeniyle yolda kalıyor.TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, verilmeyen yol belgesi nedeniyle bugüne kadar 700 aracın bağlandığını belirterek, "Her bir araç 5 bin TL ceza yedi ayrıca 60 gün trafikten men edildi. Bunun faturası 50 milyon TL. İBB'nin yol taşımacılık belgesi vermediği için yaşattığı bu durum hem ülke ekonomisine hem de turizm sektörüne ciddi darbe vuruyor" dedi. Ankara, İzmir gibi büyükşehir belediyelerinde, Ulaştırma Bakanlığı'ndan D2 belgesi alan araçlar için "Yol taşımacılık belgesine gerek yoktur" kararı verildiğine dikkat çeken Yıldırım, "Bu karar emsal teşkil eder ancak İBB için etmiyor. Belgeyi vermiyor" diye konuştu.

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