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Jolly ‘Mirasım ’ kampanyası başlattı

Giriş Tarihi: 5.1.2020
Jolly ‘Mirasım Türkiye’ kampanyası başlattı
JOLLY Tur, 'Mirasım Türkiye' kampanyası başlattı. Kampanyayla Türkiye'nin önemli doğal ve kültürel miraslarını tanıtarak, bu mirasın sahibinin gelecek nesiller olduğuna dikkati çekildi. Ayrıca bu kapsamda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile gelecek nesiller için sürdürülebilir turizm bilinci oluşturmak için uzun soluklu işbirliğine imza atılacağı ifade edildi. Jolly, kampanya kapsamında 'Turizmde Sürdürülebilirlik' teması ile panel de düzenledi. 33 yıldır turizme gönül vermiş bir şirket olduklarını belirten Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "2020'de sürdürülebilir turizm konusunda farkındalık yaratmak ve kapasite geliştirme konularında UNDP ile birlikte çalışacağız" ded
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Jolly ‘Mirasım Türkiye’ kampanyası başlattı
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