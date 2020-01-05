2020 MTV hesaplama tablosu burada! Yaş ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödeyecek? İşte detaylar

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı netleşti. Araç sahipleri, %12 olarak belirlenen yeniden değerleme oranının ardından araçları için ne kadar MTV ödemesi yapacaklarını merak ediyor. Öyle ki, yeni yılın ilk saatleri ile birlikte arama motorlarında yanıtı en çok araştırılardan sorulardan bir tanesi de 'Yaş aralıkları ve motor hacmine göre 2020'de hangi araç ne kadar MTV ödemesi yapacak?' Bilindiği üzere yeni Motorlu Taşıtlar Vergisi fiyat tablosu ile 1.0, 1.3, 1.6, 2.0 motor silindir hacmi araçların yaş aralıklarına göre kaç TL MTV ödemesi yapacağı belli oldu.

MTV ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

MTV ödemeleri, 2020 yılında, ocak ayı itibariyle araç sahiplerinden ilk taksit olarak talep edilecek. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksiti ise temmuz ayında ödenecek. İşlemler, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi, vergi daireleri ve bankalar aracılığıyla kolayca ödenebilecek.

MTV 2020 FİYAT HESAPLAMA TABLOSU

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, yaş aralıkları ve motor hacmine göre yeni 2020 MTV fiyat hesaplama tablosu ve ödemeleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.