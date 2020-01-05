Son Dakika Haberi: Emekliye 2.112 lira maaş! SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında yapılacak zam miktarı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyordu. 3 Ocak tarihinde açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı son dakika olarak belli oldu. Bilindiği üzere maaşlarda yaşanacak artışta en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında enflasyon rakamları oldu. Açıklanan 5 aylık veri doğrultusunda emekli maaşlarına yüzde 5.59'luk bir zam yapılması bekleniyordu. Ancak Aralık ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı da yüzde 6.49 olarak belirlendi. Peki, emekli maaşları bu oranla ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

EMEKLİYE 2.112 LİRA MAAŞ! SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor.