2.5 milyon çocuğa 8 milyarlık destek

Hükümet, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü uygulamalarla dezavantajlı durumdaki 2.5 milyon çocuğa destek sağladı. Ailelere çocuklarını okula göndermeleri koşuluyla verilen Şartlı Eğitim Yardımı milyonlarca annenin ve çocuğun yüzünü güldürdü. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan karşılanan yardım kapsamında ilk ve ortaöğretimdeki öğrencilerin annelerine yaklaşık 8 milyar liralık ödeme yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal desteklerin kapsayıcılığını artırdıklarını belirterek, "Şartlı eğitim yardımını geliştirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Sosyal ve Eğitim Destek hizmet modeli kapsamında da 130 bin çocuğa destek veriliyor" dedi.2003'ten bu yana program kapsamında okul öncesinden lise son sınıfa kadar örgün eğitime katılan 4-20 yaş arası maddi durumu iyi olmayan öğrencilere düzenli yardımlar yapılıyor. Bu destek okula düzenli devam koşuluyla verilirken, okula devam eden kız çocuklarının sayısında da artış var. Bu yıl öğrencilere 12.5 milyar liralık bursöğrenim kredisi verilecek, ailelere eğitim, engelli evde bakımı için 10.6 milyar aktarılacak. Bu yıl ayrıca öğrencilere ve gençlere fırsat kapısı açmak için 12 farklı programla 1.4 milyarlık hibe desteği sağlanacak. Bakan Selçuk, "Koruma altında bulunan çocuklarımızdan aile odaklı hizmetlerden faydalandırılan çocuk oranımızı yüzde 41'e çıkarmayı hedefliyoruz. Okul Destek Projesi ile SED alan ve ortaokula devam eden 16 bin çocuğa destek sağlayacağız" dedi.Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, 65 yaş üstü yaşlılık ve engellilik yardımı kapsamında yaklaşık 1.5 milyon kişiye 8.4 milyar lira destek sağlandı. 1 milyon 200 bin anneye 398 milyon lira, çoklu doğum kapsamında da 20 milyon liraya yakın destek verildi. Yaklaşık 24 bin haneye 64 milyon liraya yakın barınma, 770 bin kişiye 264 milyon lira gıda yardımı yapıldı.

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