Bakan Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması! Satın almak isteyenler...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Varank'ın açıklamalarından satır başları:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Vatandaşlarımızın Türkiye'nin Otomobili'ni destekleme oranı yüzde 97,6, satın almak isteyenlerin oranı yüzde 89." dedi.

YERLİ OTOMOBİL FABRİKASI

Fabrika için ilk hedef Gemlik'te 2020'nin ilk yarısında temel atılıp inşaata başlanması. Tasarımlarla uyumlu, tescil edilebilecek marka için çalışmalar sürüyor, bu süreç sene içinde tamamlanacak.

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