İhracatta 14’üncü şampiyonluk

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye ekonomisinin lideri otomotiv, 2019 ihracat performansında bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüş yaşamasına rağmen 14'üncü kez ihracat şampiyonu oldu. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre sektör ihracatı 2019'da 30.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektör, 2019'da bugüne kadarki en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaştı. Aylık bazda ihracat ortalaması ise 2.55 milyar dolar oldu. OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, "Küresel ticarette yaşanan yavaşlamaya rağmen ihracat performansımızın dengeli devam etmesi sevindirici. 2020'de OİB olarak ihracat odaklı çalışmalarımızla öncü olmayı sürdüreceğiz" dedi.