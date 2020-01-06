İŞKUR’un hedefi doktoralı mezunlar

İşgücü piyasasında hem işveren hem de iş arayan gençlerin güven kapısı olan Türkiye İş Kurumu bu kez doktora mezunlarını hedefe aldı. İşgücü Araştırma Raporu'na göre, İŞKUR 2020'de bilgi ve iletişim başta olmak üzere öncelikli sektörlerde çalışabilecek doktora mezunlarını Kurum'a kaydetme çalışmalarına ağırlık verecek. Üniversitelerin ihtiyaçlara uygun yabancı dil bilen, teoriyle pratiği birleştiren mezunlar yetiştirmesinin önemine dikkat çekilen raporda, nitelikli işgücünün temini için 81 ilde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları'nın etkinleştirileceği vurgulandı.Rapora göre göre, bu yıl vasıflı işgücü ihtiyacı ile işverenlerin yüzde 9.2'sinin uyguladığı vardiyalı çalışma artacak. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranlarının artış göstermesi, turizmde 2020'ye ait rezervasyonların yüksek seyriyle beraber bu yıl vardiyalı çalışma oranları artış gösterecek. Teknolojinin üretimdeki ağırlığı artıkça nitelikli işgücüne olan talep artarken, düşük nitelikli işler azalacak. Türkiye genelindeki 1 milyon 214 bin işyerini kapsayan verilerin derlendiği işverenlerin beyanlarından elde edilen verilere göre 30 Nisan'da itibaren istihdam yüzde 7.4 artacak. İnşaat, gayrimenkul faaliyetleri, diğer hizmetlerde yüzde 10'dan fazla artış bekleniyor. Net istihdam değişimi hesaplamasıyla 969 bin 505 kişilik artış hedefleniyor.Ar-Ge personeli içinde özel sektörde istihdam edilenlerin payı yüzde 57'den 67'ye çıkarılırken, bu alana yönelik özel politikaların katma değeri yüksek olacak. Araştırma kapsamındaki yaklaşık 1.5 milyon işyerinde 120 bine yakın açık iş bulunduğu tespit edilirken, işyeri büyüdükçe bu oran artıyor. 20 ve üzeri çalışanı olan işyerlerinin yüzde 18.4'ünün açık işi bulunuyor. Açık işi olan işletmelerde en yüksek oran hizmet faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile imalat sektörlerinde olduğu görülüyor. İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kurum'un bugün 1 milyon 482 bin kişiye istihdam sağlar hale geldiğini söyledi. Uzunkaya, "4 milyon 506 bin 500 üniversite mezunumuz iş gücü piyasasına dâhil oluyor. Bunların 3 milyon 840 bin 400 tanesi istihdam eden bir Türkiye'den bahsediyoruz" diye konuştu.

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