Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Ocak 2020 ne kadar? Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Aralık ayı enflasyon oranlarının belli olmasının ardından Ocak 2020 kira artış oranları da açıklandı. 3 Ocak tarihinde açıklanan oranlar kirada oturan 20 milyon vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Kiracılara uygulanacak olan tavan ve taban fiyatlar merak ediliyor. Bununla birlikte TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek en yüksek kira zam oranı sınırı oldu. Yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır. Peki Ocak 2020 ne kadar? TÜFE Ocak ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.1.2020 11:58
Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

Yeni yıla girmemizle birlikte Ocak 2020 ne kadar? Sorusuna yanıt aranıyor. 3 Ocak tarihinde 'in Aralık enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte gözler Ocak ayı kira artış oranlarına çevrildi. Bilindiği üzere baz alınarak kira zamları belli oluyor. 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı göre belirlenirken, açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak. Türkiye'de 20 milyona yakın kiracı zam oranlarını sorguluyor. Peki Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Haberimizde, Ocak 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN