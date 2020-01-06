Yeni yıla girmemizle birlikte Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? Sorusuna yanıt aranıyor. 3 Ocak tarihinde TÜİK'in Aralık enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte gözler Ocak ayı kira artış oranlarına çevrildi. Bilindiği üzere TEFE TÜFE baz alınarak kira zamları belli oluyor. 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı göre belirlenirken, açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Buna göre mal sahipleri kiracısına yüzde 15.18 oranında zam yapacak. Türkiye'de 20 milyona yakın kiracı zam oranlarını sorguluyor. Peki Ocak 2020 kira artış oranı ne kadar? TEFE TÜFE Ocak ayı kira artış hesaplaması nasıl yapılır?

OCAK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Aralık enflasyon oranlarıyla birlikte TEFE TÜFE kira artış oranı belli oldu. Haberimizde, Ocak 2020 kira artış oranı, kira oranları hesaplamasına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.