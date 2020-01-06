Son dakika altın fiyatları! 7 Ocak 2020 Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri son dönemde yaşanan olaylar çerçevesinde vatandaşların döviz kuruna olan güvenini sarsmasından kaynaklı olarak sarı metale yönelmesine yol açtı. Durumun böyle olması başta gram ve çeyrek olmak üzere yeni yılın ilk günlerinde fiyatlarda yükseliş gözlemlenmesine yol açtı. Vatandaşlar internet üzerinden "7 Ocak 2020 gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Uzman görüşleri ise uzun vadede bu fiyatların daha da yükseleceği yönünde. Peki, 7 Ocak Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan anlık ve son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

İHA tarafından yapılan habere göre; 2020 yılının ilk günlerinde altının yükselişi devam ederken, kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Yatırımını altın yapan kazandı ve kazanmaya devam edecek" dedi. ABD'nin Irak'ta düzenlendiği operasyon sonucu Kasım Süleymani'yi öldürülmesinin hem piyasaları etkilediğini hem de küresel riskleri arttırdığını anlatan kuyumcu İbrahim Rafet Sünetci, "Bu gelişmelerin ardından dolar, altın ve petrol fiyatları yükseldi.

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