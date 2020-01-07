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2020 ne kadar oldu? nasıl yapılır? Asgari ücrete dahil mi?

Açılımı olan ve her yıl olduğu gibi bu yıl da komisyon kararıyla geçtiğimiz ay açıklanan 2020 ne kadar oldu sorusu binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bilindiği üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 26 Aralık tarihinde 2020 Asgari Geçim İndirimi zammını vatandaşlara duyurmuştu. Yapılan açıklamada "Enflasyon oranının çok üzerinde bir artış sağlamış olduk" ifadelerini kullanan Bakan Selçuk, "'İşçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' sözümüzü de oy çokluğuyla sağladık." Şeklinde konuşmuştu. Peki, 2020 oldu? Asgari Geçim İndirimi tablosu ve oranları haberimizin devamında bulabilir kendi ücretinizi hesaplayabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 7.1.2020 10:37
AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücrete dahil mi?

2020 hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. 26 Aralık tarihinde yapılan son toplantı ile 2020 AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş ve Bakan Selçuk tarafından duyurulmuştu. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? İşte 2020 tablosu ve tüm detaylar…

AGİ 2020 YILINDA NE KADAR ZAMLANDI?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...

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