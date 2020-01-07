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son dakika hareketliliği: Güncel dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 7 Ocak

hakkında son dakika gelişmeleri ve anlık değişimler vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Öyle ki, piyasalar üzerinde ABD-İran geriliminin etkileri giderek artış gösteriyor. Durum böyle olunca da, uzmanlar tarafından yatırım amaçlı olarak altın tavsiye ediliyor. Buna karşın, dolar ve euro başta olmak üzere dövizin içerisinde bulunduğu durum oldukça merak ediliyor. Peki, ABD-İran geriliminin döviz fiyatları üzerinde yansımaları nasıl olacak? Dolar kuru alış satış fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? Haberimizden, güncel, canlı ve son dakika rakamları ile 7 Ocak 2020 Salı gününe ilişkin dolar kuru bilgisine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 7.1.2020 11:43
Dolar kuru son dakika hareketliliği: Güncel dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 7 Ocak

ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından ' bugün ne kadar?' sorusunun yanıtı ekonomi başlığı altında en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, iki ülke arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından başlayan karşılıklı tehditler, petrol fiyatlarının yanı sıra dolar kuru üzerinde de etkisini son dakika olarak gösteriyor. Ekonomistler de yorumlarını bu perspektifte yapıyor. Analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, bugün yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da perakende satışlar ve enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı endeks ve fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 7 OCAK 2020

Dolar kuru alış satış fiyatı hakkında son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir; güncel döviz fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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Dolar kuru son dakika hareketliliği: Güncel dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 7 Ocak
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