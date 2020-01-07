Dolar kuru son dakika hareketliliği: Güncel dolar alış satış fiyatı bugün ne kadar, kaç TL? 7 Ocak

ABD ile İran arasındaki gerilimin ardından 'Dolar kuru bugün ne kadar?' sorusunun yanıtı ekonomi başlığı altında en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, iki ülke arasında Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından başlayan karşılıklı tehditler, petrol fiyatlarının yanı sıra dolar kuru üzerinde de etkisini son dakika olarak gösteriyor. Ekonomistler de yorumlarını bu perspektifte yapıyor. Analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, bugün yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da perakende satışlar ve enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı endeks ve fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

GÜNCEL DOLAR ALIŞ SATIŞ FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL? 7 OCAK 2020

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