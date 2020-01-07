E-ticarette güvenli alışveriş dönemi başlıyor

Türkiye'de12 e-ticaret sitesi güven damgası aldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticarette güven ortamının tesis edilmesi için TOBB'un da işbirliğiyle güven damgası sistemini oluşturduklarını belirterek, "e-ticarette gizlilik, hizmet kalitesinin sağlanması ve tüketicinin yaşadığı endişelerin giderilmesi konusunda güven damgası etkin rol oynayacak" dedi.Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleştirilen Elektronik Ticarette Güven Damgası Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Pekcan, Türkiye'de yaklaşık 75 milyon kişinin geniş bant internet sistemine erişim sağladığını ancak e-ticaretin kullanım oranının yüzde 5.3'te kaldığını, gelişmiş ülkelerde bu oranın yüzde 11 seviyelerinde bulunduğunu söyledi. TOBB'u güven damgası sağlayıcısı olarak yetkilendirdiklerini dile getiren Pekcan, sisteme, elektronik ticaret yapan bütün firmaların gönüllülük esasına göre başvurabileceklerini ifade etti. Pekcan, "Tüketicinin korunması, kişisel veriler ve ödeme sistemleri konusunda ilgili mevzuatlara uygun davranacak bu siteler denetlenecek ve belli aralıklarla yapılacak sızma testleri sayesinde de güvenlik açıkları varsa tespit edilecek" dedi.İlk defa e-ticarette güven damgası almaya hak kazanan 12 firma arasında ePttAVM, Farmasi, Gittigidiyor.com, Pegasus Havayolları, Sahibinden.com, Modanisa, Sigortam.net, Beko ve Arçelik, Migros Sanal Market, Sarar, Sefamerve bulunuyor.

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