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'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

işletmecisi , Havalimanı'nda uçuş faaliyetlerinin planlandığı şekilde sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

AA Ekonomi
Giriş Tarihi: 7.1.2020 13:19 Güncelleme Tarihi: 7.1.2020 13:25
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor

İGA'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda uçuş faaliyetleri planlandığı şekilde sorunsuz devam etmektedir. Uçuşunuzun güncel durumu hakkında bilgi almak için hava yolu şirketinizle iletişime geçebilir ya da uçuşunuzu Istanbul Airport mobil uygulamasından takip edebilirsiniz." denildi.

YETERLİ KAPASİTE VAR

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Pegasus Havayollarına ait uçağın pistten çıkması ve pistin kapatılmasının ardından İstanbul Havalimanı'na yönlendirilen uçaklar için gerekli tüm hazırlıklar yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nın, yönlendirilen uçaklar için yeterli kapasiteye sahip olduğu öğrenildi.

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İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar sorunsuz devam ediyor
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