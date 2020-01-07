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: bugün ne kadar oldu? 8 Ocak Çarşamba çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları burada...

Ülkemizde her sabah detaylı olarak merak edilen konu başlıkları arasında yer alan hakkında bilgileri de gelmeye başladı. Piyasanın nabzının attığı Kapalıçarşı'dan gelen bilgiler doğrultusunda 8 Ocak Çarşamba gram ve fiyatları ne kadar oldu? Her toplumun alışkanlıklarından oluşan bir kültürü vardır, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir, düğünlerin bir numaralı hediyesi, birikim için ilk tercihtir. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde güncel ve detaylı altın fiyatlarını, son dakika gelişmelerini bulabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.1.2020 07:19
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak Çarşamba çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları burada...

Son günlerde özelindeki yükseliş vatandaşların bu konu hakkındaki araştırmalarının da artmasına neden oluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında, ülkemizde euro ve dolardan bağımsız olarak altın bir numaralı yatırım tercihidir. Evlerde biriktirilen altınların çoğu çeyrek altındır, bu nedenle fiyatı en çok araştırılan da olarak dikkat çeker. 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları hakkındaki bilgileri haberimizde...

8 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların yeni gözdesi oldu. Gram altın konusunda son durum şu şekilde, 8 Ocak Çarşamba günü gram altın 305,16 TL'den alınırken 305,24 TL'den satılıyor.

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak Çarşamba çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları burada...
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