Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 8 Ocak Çarşamba çeyrek ve Cumhuriyet altın fiyatları burada...

Son günlerde altın fiyatları özelindeki yükseliş vatandaşların bu konu hakkındaki araştırmalarının da artmasına neden oluyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları en çok merak edilen konular arasında, ülkemizde euro ve dolardan bağımsız olarak altın bir numaralı yatırım tercihidir. Evlerde biriktirilen altınların çoğu çeyrek altındır, bu nedenle fiyatı en çok araştırılan da çeyrek altın olarak dikkat çeker. 8 Ocak Çarşamba altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri haberimizde...

8 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatlarındaki yükselişin ardından vatandaşların yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın konusunda son durum şu şekilde, 8 Ocak Çarşamba günü gram altın 305,16 TL'den alınırken 305,24 TL'den satılıyor.