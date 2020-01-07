Son dakika haberi: 2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

2019 yılında Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve ekonomide yaşanan olumlu ivme neticesinde düşüş gösteren kredi faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar konut kredisine rekor başvuruda bulunmuştu. Kredi faiz oranlarındaki uygun fırsatları değerlendirerek, yılı kazançlı kapatan vatandaşlar yeni yılda da aynı indirimlerin devam etmesini talep ediyor. Uzmanlar yeni yılda da konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde uygun kampanyaların yapılabileceğini belirtiyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar?

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.04

Konut kredisi: 0.79