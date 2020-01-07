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haberi: 2020 ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, ihtiyaç - taşıt - ...

2020 yılına girilmesiyle birlikte araştırmaları hız kazandı. Yeni yılda ev, araba almak isteyen ya da diğer ihtiyaçlarını karşılamak isteyen kişiler konut - ihtiyaç - taşıt kredisi faiz oranları hakkında en güncel bilgiye ulaşarak kendileri açısından ideal kampanyaya dahil olmak istiyor. Bakan Albayrak'ın konut kredisinde kamu bankaları için 0.79 müjdesini vermesinin ardından vatandaşlar diğer kredilerde de yeni bir indirim dalgasının başlayıp başlamayacağını merakla takip ediyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterisine ne uyguluyor? İşte Ziraat, , Vakıfbank, Akbank, İş Bankası, Garanti ve diğer bankaların faiz oranları...

Giriş Tarihi: 7.1.2020 09:58
Son dakika haberi: 2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

2019 yılında Merkez Bankası'nın faiz indirimleri ve ekonomide yaşanan olumlu ivme neticesinde düşüş gösteren kredi faiz oranlarıyla birlikte vatandaşlar konut kredisine rekor başvuruda bulunmuştu. Kredi faiz oranlarındaki uygun fırsatları değerlendirerek, yılı kazançlı kapatan vatandaşlar yeni yılda da aynı indirimlerin devam etmesini talep ediyor. Uzmanlar yeni yılda da konut - ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde uygun kampanyaların yapılabileceğini belirtiyor. Peki ne kadar?

İşte Halkbank, Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04
Konut kredisi: 0.79

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Son dakika haberi: 2020 kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat, Garanti, Halkbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...
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