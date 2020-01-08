AGİ 2020 yılında ne kadar oldu? Asgari Geçim İndirimi AGİ hesaplama nasıl yapılır, Asgari ücrete dahil mi?

AGİ 2020 hesaplama tablosu vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret farklılık gösteriyor. 26 Aralık tarihinde yapılan son toplantı ile 2020 AGİ ve asgari ücret tutarı belli olmuş ve Bakan Selçuk tarafından duyurulmuştu. Peki, Yeni yılda Asgari Geçim İndirimi ne kadar olacak? İşte 2020 AGİ hesaplama tablosu ve tüm detaylar…

AGİ 2020 YILINDA NE KADAR ZAMLANDI?

Asgari Geçim İndirimi; bekar, çocuklu ama eşi çalışmayan ve çocuklu eşi de çalışan kişilerin aldığı AGİ miktarları farklılık gösteriyor. Haberimizin devamından tüm detaylara ulaşabilir kendiniz için hesaplama yapabilirsiniz...