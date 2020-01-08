Araç alım-satımında güvenli ödeme sistemi

Araç alım-satımında Güvenli Satış Sistemi 1 Şubat'ta devreye giriyor. Böylelikle, ikinci el işlemlerde tarafları mağdur eden dolandırıcılık gibi olumsuzluklara engel olunacak. Noterliklerde yapılan araç alım-satımlarında, bugüne kadar elden nakit ya da banka havalesi yoluyla gerçekleştirilen ödemeler taraflar isterse ortadan kalkacak. Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşlar ya da bankalar sistem içinde yer alacak. Alıcı bu sisteme başvurusunu yapacak, miktarı belirleyecek ve hesabından o miktar, söz konusu kuruluşun açtığı emanet hesaba bloke edilecek.

O hesaptaki paraya işlem bitinceye kadar hiç kimse müdahalede bulunamayacak. Daha sonra noterliğe gelinerek alımsatım işlemi gerçekleştirilecek. Noter, işlem bittikten sonra ödeme yapan kuruluşa sistem üzerinden bilgi verecek. O bilgilendirme üzerine ödeme yapacak kuruluş, parayı satıcının hesabına aktaracak. Güvenli Ödeme Sistemi'nin kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Noterler Birliği'nin yetkilendirilmesine yönelik protokolün imza töreninde konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bu sistemle satış bedeli ile aracın mülkiyetinin eş zamanlı olarak devredilebileceğini söyledi.



GÜNDE 30 BİN İŞLEM

Türkiye'de günde ortalama 30 bin, yılda ise 8 milyon taşıtın ticaretinin yapıldığını söyleyen Pekcan, noterlerde ödeme işlemlerinin belgelendirilmesi için daha önce ödeme yapılabildiğini, bunun da çeşitli suistimallere yol açtığını dile getirdi. Pekcan, "Noterler Birliği 6 ay içerisinde bu sistemin kuruluşunu ve işletilmesini gerçekleştirecek. Bunun için de vatandaşımız sistemi kullanmasına dair sembolik bir para ödeyecek. Bunu bugün için 20 lira olarak belirledik" dedi. Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin ise uygulamayı 1 Şubat itibarıyla devreye almayı planladıklarını söyledi.

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