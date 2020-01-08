Bakan Albayrak'tan TürkAkım mesajı

TürkAkım, Başkan Erdoğan ve Putin tarafından açıldı ve ilk gaz akışı sağlandı. TürkAkım törenine katılan Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından projeye ilişkin bir mesaj paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan TürkAkım paylaşımı

Bakan Albayrak, "Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı. Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun." dedi.

Türkiye'yi enerjide, özellikle doğalgaz ticaretinde merkez haline getirmek amacıyla attığımız adımlar meyvesini veriyor. Üç yıl önce imzaladığımız dev proje tamamlandı.



Rusya doğalgazını, Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan #TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı hayırlı olsun. pic.twitter.com/yHxDmitov6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) January 8, 2020