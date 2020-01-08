Diyarbakır'da düşük gelirli 80 bin aile yüzde 50 indirimli su kullanacak

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, düzenlediği toplantıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün 100 günde gerçekleştirdiği çalışmaları ve bu yıl hayata geçirilecek projeleri paylaştı.

Sağlıklı içme ve kullanma suyu temininde sürekliliği sağlamayı, ileri teknolojiyi kullanarak insana ve çevreye zarar vermeden atık suları geri kazandırmayı amaçladıklarını belirten Güzeloğlu, DİSKİ'nin yaşam kaynağı olan su ve atık su hizmetlerinde süreklilik arz eden, kaliteyi ve hesaplılığı önceleyen bir kurum vizyonuyla çalıştığını söyledi.

DİSKİ'nin gelirlerinin 100 günde aylık yüzde 44 arttış sağladığını, 14,2 milyon lira olan aylık tahsilatın 20,5 milyon liraya yükseldiğini bildiren Güzeloğlu, yapılan 7 ihaleden 17,3 milyon lira tasarruf sağlandığına işaret etti.

Borç ödemelerinde aylık ortalama yüzde 40 oranında artış olduğunu, 100 günde 69 milyon 464 bin 555 lira borç ödediklerini ifade eden Güzeloğlu, kurum ve kuruluşlardan tahsil edilen su borcu tahsilat tutarının aylık 1 milyon 668 bin 114 lira arttığını kaydetti.

İHALELER CANLI YAYINLANIYOR

Güzeloğlu, kurumda mali disiplin ve denetimlerin sağlanması sonucu cari giderlerde yüzde 29 oranında tasarruf sağlandığını vurgulayarak, e-Belediye sistemine geçen üçüncü su ve kanalizasyon idaresi olduklarına dikkati çekti, tüm ihalelerin kurumun sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden canlı yayınlandığını aktardı.

DİSKİ'de bir ilk olarak 80 bin civarında ihtiyaç sahibinin suyu yüzde 50 indirimli kullanacağına işaret eden Güzeloğlu, "Belediye Meclisinin aldığı kararla fakir ve muhtaç durumunda olanlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren su faturasının yarısını ödeyecek." dedi.

Güzeloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geldiğimiz gün toplam abone sayımız 376 bin 202 iken son 100 günde bu sayı 386 bin 390'a çıkarıldı. 9 milyon lira maliyetle kent merkezine 15 bin 500 metre yeni yağmur suyu hattı yapıyoruz. 7,2 milyon lirayla 32 mahallemizin içme suyu ihtiyacını gideriyoruz. 6,6 milyon lirayla kent merkezine 42 bin 550 metre yeni içme suyu hattı yapıyoruz. 3,4 milyon lira ile 29 mahallemize yeni sondaj kuyusu açıyoruz. 125 bin 440 metre kanalizasyon şebekesi bakım ve onarımı yapıldı. 10 bin 358 metre yeni kanalizasyon şebekesi döşendi. 3 bin 75 içme suyu kuyularının arıza, bakım ve onarımı gerçekleştirildi."

Toplam borcun azaldığını dile getiren Güzeloğlu, 605 milyon 83 bin 46 lira borçla devraldıkları kurumun şu an 573 milyon 138 bin 85 lira borcu kaldığını anlattı.

İÇME SUYU OLMAYAN MAHALLE KALMAYACAK

Önümüzdeki iki yıl içerisinde yapılacak çalışmaları da aktaran Güzeloğlu, bu süreçte içme suyu olmayan mahalle kalmayacağını, bu yıl 105 milyon lira değerinde içme suyu yatırımının gerçekleştirileceğini söyledi. Güzeloğlu, 2 yılda en az 227 milyon lira yatırım yaparak Diyarbakır genelinde içme suyu sorununu çözeceklerini belirtti.

Güzeloğlu, Diyarbakır'da suyun dünya standartlarında arıtıldığını, ayda 496 numune alınarak su kalitesinin kontrol edildiğine dikkati çekerek, hızlı ve etkin çözümler üretmek amacıyla "Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Daire Başkanlığı"nın kurulduğunu ifade etti.

"HEDEFİMİZ 2020 YILINDA BORCU BİTİRMEK"

Gazetecilerin DİSKİ'nin borçlarının birikme gerekçesini sorması üzerine Güzeloğlu, "Bu sorunun muhatabı ben değilim. Borçları ödemeye başladık. Ciddi bir borç disipliniyle ödemeye devam ediyoruz. Hedefimiz 2020 yılında borçları bitirmek. Her kamu yönetimi yatırımlar için borçlanabilir. Burada borçlanma politikası sürdürülebilir olmalıdır. Böyle büyük bir borç yükü kontrolsüz olmamalıdır." karşılığını verdi.

Güzeloğlu, millet bahçesine yönelik soruya ilişkin, Diyarbakır'da Sur Millet Bahçesinin hizmete açıldığını, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince işletileceğini dile getirdi.

"İkinci millet bahçesi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Diyarbakır'a hediye edilen eski stadyum alanıdır. Onunla da ilgili proje çalışmaları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde inşallah onun da ihalesi gerçekleştirilecek." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak üçüncü millet bahçesini kazandıracaklarını, bunun yerinin de merkez Bağlar ilçesi olacağını sözlerine ekledi.