Patates ve soğanda ihracata izin şartı

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Yurtıçınde sebze ve meyve fiyatlarının yükselmesini önlemek, iç talebe öncelik vermek için patates ve soğan ihracatına yönelik önemli bir karar alındı. Kuru soğan ve taze patates, ihracı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dünyadan gelen talebin iç fiyat dengesini olumsuz etkilememesi için patates ve soğan ihracatında ön izin belgesi şartı getirdik" dedi. Bakanlık patates ve soğanın iç talebe yetip yetmediğine bakarak ihracata izin verecek. Pekcan, "Talebin Türkiye'nin iç fiyat dengelerini ve ihtiyacını olumsuz etkileyebileceği ihtimaline karşılık ön izin belgesinin verilmesi yetkisini Tarım Bakanlığı'na verdik. İhracatçılarımız Tarım Bakanlığı'ndan izin alacak" değerlendirmesinde bulundu.