Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Trump’ın açıklamaları sonrası dolar sert düştü! Dolar ne kadar, kaç TL oldu! İşte canlı döviz kurları!

Trump’ın açıklamaları sonrası dolar sert düştü! Dolar ne kadar, kaç TL oldu! İşte canlı kurları!

Tüm dünyanın odaklandığı ABD – geriliminden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Trump bu akşam TSİ 19:28’de kameralar karşısına geçerek flaş açıklamalarda bulundu. Trump’ın açıklamaları ardından ABD doları sert bir düşüş yaşadı. Trump’ın toplantısı sonrası vatandaşlar dolar ne kadar, kaç TL sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Haberimizde dolar fiyatı başta olmak üzere canlı kurları takip edilebilir ve son dakika gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. İşte Trump’ın İran açıklamaları sonrası dolar kuru…

Giriş Tarihi: 8.1.2020 20:15 Güncelleme Tarihi: 8.1.2020 20:15
Trump’ın açıklamaları sonrası dolar sert düştü! Dolar ne kadar, kaç TL oldu! İşte canlı döviz kurları!

Yaklaşık bir haftadır devam eden ABD – İran gerilimi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün kameralar karşısında çok önemli açıklamalarda bulunan Trump, gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Bu gelişmenin ardından ABD doları sert bir şekilde düştü. Vatandaşlar, dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dünyanın kilitlendiği son dakika habeirnin ardından dolar ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde dolar fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 8 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte 8 Ocak 2019 Çarşamba tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trump’ın açıklamaları sonrası dolar sert düştü! Dolar ne kadar, kaç TL oldu! İşte canlı döviz kurları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN