Trump’ın açıklamaları sonrası dolar sert düştü! Dolar ne kadar, kaç TL oldu! İşte canlı döviz kurları!

Yaklaşık bir haftadır devam eden ABD – İran gerilimi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bugün kameralar karşısında çok önemli açıklamalarda bulunan Trump, gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Bu gelişmenin ardından ABD doları sert bir şekilde düştü. Vatandaşlar, dolar ne kadar oldu sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, dünyanın kilitlendiği son dakika habeirnin ardından dolar ne kadar, kaç TL oldu? Haberimizde dolar fiyatları ve güncel döviz kurları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL? 8 OCAK GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

İşte 8 Ocak 2019 Çarşamba tarihli güncel döviz kurları ve canlı dolar fiyatları...