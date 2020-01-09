Hazine ve Maliye’de yeniden yapılanma

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yeniden yapılanma çerçevesinde bazı genel müdür yardımcıları, Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Ergin İçenli, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mustafa Çolak ile Milli Piyango (MP) Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Çolak görevden alındı. Cumhurbaşkanı atama kararları uyarınca, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Sadettin Parmaksız da görevden alındı. Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür yardımcıları Murat Uğurlu, Ali Karatürk, Abdulkadir Bahadır Yıldız, Muhasebat Genel Müdür yardımcıları Zeki Balta ve Arif Yıldırım, Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Edip Yılmaz, Mülga Sigortacılık Genel Müdür yardımcıları Gökhan Karasu ve Murat Kayacı, Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Müfit Arberk ile Strateji Geliştirme Başkanı Ayşe Berrin Dikmelik ve 5 Personel Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı.