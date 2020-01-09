Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası 2019'da politika faizinde büyük indirime gitmiş ve bu da ekonomiye olumlu yansımıştı. Buna bağlı olarak ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını indiren bankalar müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmuştu. 2020 yılına girilmesiyle beraber faiz oranları tekrar vatandaşların gündemine girdi. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12

Taşıt kredisi: 1.04