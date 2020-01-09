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Kredi faiz oranlarında indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - ne kadar?

ile ilgili araştırmaları yeni yıla girmemizle birlikte arttı. hakkında müjdeyi ilk olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak vermiş ve 3 kamu bankasının (Ziraat, Halkbank, Vakıfbank)'ın konutta faizi 0.79'a indireceğini duyurmuştu. Dün Ziraat Katılım da sıfır konut için finansman oranını yine 0.79'a düşürdüğü açıklamıştı. Özellikle ev - araba almak ya da ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar 'kredi faiz oranları ne kadar' sorusunun yanıtını arayarak en güncel ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranına ulaşmak istiyor. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Garanti ve diğer bankaların son dakika 2020 kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 9.1.2020 14:34
Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Merkez Bankası 2019'da politika faizinde büyük indirime gitmiş ve bu da ekonomiye olumlu yansımıştı. Buna bağlı olarak ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranlarını indiren bankalar müşterilerine çeşitli fırsatlar sunmuştu. 2020 yılına girilmesiyle beraber faiz oranları tekrar vatandaşların gündemine girdi. Peki ne kadar? Hangi banka hangi oranı uyguluyor?

İşte Ziraat, Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve diğer bankaların ihtiyaç - taşıt - ...

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI

Tüketici kredisi: 1.12
Taşıt kredisi: 1.04

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Kredi faiz oranlarında son dakika indirimleri! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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