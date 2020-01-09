Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 10 Ocak 2020 tam, yarım, gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte canlı fiyatlar!

Ülkemizdeki piyasaları yakından takip edenler son dakika altın fiyatlarını araştırıyor. Hem düğünlerde hem yatırım amaçlı alınan sarı metale 2020 yılında da yoğun ilgi sürüyor. Buna göre '' Tam, yarım, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten ötürü döviz kurlarıyla birlikte altın fiyatlarında da ani iniş ve çıkışlar yaşandı. Dünya tarafından konuşulan siyasi olayın ardından sarı metalin fiyatında artış görüldü. Haftanın son kapanış gününde canlı altın fiyatları merak ediliyor. Peki 10 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Canlı ve güncel rakamların takibini yapmak için haberimizin devamındaki ekrandan canlı ve son dakika oranlarına bakabilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI! 10 OCAK 2020

Haberimizin devamında 10 Ocak Cuma tarihli güncel altın fiyatları ve canlı altın rakamları!