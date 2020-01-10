Arnavutluk’a 500 konutluk yardım

TOKİ'DEN

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da yaşanan büyük depremden sonra yardımeli uzatan ilk ülke olan Türkiye, şimdi de bölgenin yaralarını sarmaya hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülkenin ihtiyaçları kapsamında 500 konutu hayata geçirmek için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelindi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından insani yardım ve hibe niteliğindeki konutların yapımına ay sonunda başlanacak.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'a gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konutları hayata geçirmek için 'Afet Sonrası Konut Yapımı Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı' metnini hazırladıklarını belirterek, "Yapım sürecinde uygulamaları, bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız (TOKİ) yapacak" diye konuştu.Kurum, temasları kapsamında dün Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta, Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ve Arnavutluk Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile de görüştü. Bakan Kurum ile beraberindeki heyet bugün ise Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katılacağı törende proje protokolünü imzalayacak. Proje, Arnavutluk'un Laç bölgesinde hayat bulacak.Bakan Kurum, yer tesliminin ardından inşaatına başlanacak projeyle ilgili şu bilgileri verdi: "Arnavutluk kültürüne uygun şekilde mahalle yaşantısını sergileyecek, zemin artı dört katı geçmeyen örnek bir proje yapmak istiyoruz. Ocak ayı sonunda başlamayı hedeflediğimiz projeyi en geç altı ay içinde yapıp teslim edeceğiz."Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Kurum, depremin yaşandığı gün; AFAD, Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri, Türk Kızılay'ı ile bölgedeki ihtiyaçlara yönelik çalışma gerçekleştirdiklerini, Tiran ve Durres kentlerinde oluşan hasarın tespiti çalışmalarında 1.150 yapı ile 6 bin bağımsız birimi incelediklerini söyledi.Arnavutluk Yeniden İnşa Devlet Bakanı Arben Ahmetaj ise Türk halkına ilk günden itibaren sağlanan dayanışma süreci için teşekkür etti. Konutların yapımıyla ilgili detayları konuştuklarını anlatan Ahmetaj, "İnşaat süreci çok hızlı adımlarla ilerleyecek, TOKİ tarafından gerçekleştirilecek projenin temmuzda bitirilmesi planlanıyor" dedi. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta ise Başkan Erdoğan'a konuyla ilgilendiği için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Yardımlar çok hızlı yapıldı. İlettiğiniz çadırlar için de teşekkür ederim. Vatandaşlarımız yazlı çadırlarda kalıyorlardı. Birbirimize hem tarihsel olarak hem de mesafe olarak çok yakınız. Bu nedenle hem afetleri hem mutlu anları paylaşmamız önemli" diye konuştu.Görüşmelerde TOKİ'nin tecrübelerinden de bahseden Bakan Kurum, Türkiye'de 1 milyonun üzerinde bağımsız bölümün inşasını başarıyla gerçekleştirdiği bilgisini verdi. Kurum, "Ayrıca yurtdışında muhtelif doğal afetler sonrasında, insani yardım amacıyla Endonezya'da 1.050, Sri Lanka'da 500, Pakistan'da 4.620 adet konutun yapımını, gerekli sosyal donatılarıyla birlikte tamamladık. Yine Somali'de 200 yataklı hastane, Sağlık Meslek Yüksek Okulu ve ibadethane tesislerinin yapımını gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.