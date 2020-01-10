Büyüme hızınız bizi şaşırttı

Kur saldırısının etkilerini dengelenme sürecindeki adımlarla atlatıp, geçen yılın son çeyreğinde tekrar büyüme patikasına dönen ve enflasyondan cari açığa kadar ekonomik verilerde gösterdiği performansla dikkat çeken Türkiye, Dünya Bankası'nı da şaşırttı. Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, küresel büyüme tahminlerini düşüren Dünya Bankası, Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamını sıfıra revize etti.

2020 için yüzde 3, 2021 ve 2022 için yüzde 4 olan büyüme tahmini sabit tuttu. Dünya Bankası Ekonomik Kalkınma Görünümü Grubu (DECPG) Yöneticisi Franziska Ohnsorge, Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırarak 2020'de yüzde 3 seviyesine ulaşmasının beklendiğini belirtti.



EKONOMİ CANLANDIRILDI

Ohnsorge, Türkiye'nin geçen yıl beklenenden daha olumlu bir performans sergilediğini belirterek, "Geçen yıl Türkiye'nin büyümesi tahmin edilenin üzerindeydi. Biz 2019 yılı için negatif bir büyüme bekliyorduk. Fakat ortaya daha çok duraklama, yüzde sıfır gibi bir büyüme çıktı. Biz politikanın sıkılaştırılmasını bekliyorduk. Fakat böyle bir durum gerçekleşmedi. Ekonomi canlandırıldı. Türkiye yukarı yönlü olarak 2019 yılında bizi şaşırttı" ifadelerini kullandı.

Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 daralmanın beklendiğini fakat son raporda bunun yüzde sıfır büyüme olarak revize edildiğini hatırlatan Ohnsorge, "Türkiye ekonomisinin yeniden büyümesini artırmasını bekliyoruz. 2020 yılında yüzde 3 seviyesinde döngüsel bir büyümenin kaydedilmesini bekliyoruz" dedi.



KÜRESEL BÜYÜME KIRILGAN

2019 yılının küresel ekonomi için oldukça zor bir yıl olduğunun altını çizen Ohnsorge, "Küresel ekonomide bir miktar dengelenme görüyoruz. Ayrıca küresel ticaret gerilimlerinin de bir miktar azaldığını gözlemliyoruz. Küresel ekonomik büyümenin 2019 yılındaki yüzde 2.4 seviyesinden 2020 yılında yüzde 2.5 seviyesine yükselmesini öngörüyoruz. Fakat bu çok kırılgan bir büyüme" uyarısında bulundu. Franziska Ohnsorge, küresel ekonomiye ilişkin 2020 yılında büyük risklerin olduğuna dikkat çekti. Dünya Bankası küresel ekonomik büyüme beklentisini 2019 yılı için haziran ayında açıkladığı yüzde 2.6'dan 2.4'e, 2020 için yüzde 2.7'den 2.5'e, 2021 için ise yüzde 2.8'den 2.6'ya çekti.

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